Espectáculos

¡Atención, corazón de melón! Joaquina, nuestra cantautora venezolana, no para de sorprendernos. Si creías que su rol de presentadora y sus nominaciones en los Latin Grammy de la semana pasada eran lo único de lo que hablaríamos, ¡agárrate! El 19 de noviembre de 2026, nos soltó su nuevo sencillo, “Fuimos felices”, y es de esas baladas pop que te llegan hasta el alma.

Este tema es una continuación directa de “Pesimista”, una joya de su álbum debut, Al romper la burbuja, que por cierto fue nominado a Álbum del Año en la 26.ª edición de los Latin Grammy. Si en “Pesimista” sentíamos ese nervio de perder a alguien, en “Fuimos felices” Joaquina nos lleva a ese momento en que toca decir adiós, aunque el corazón no quiera.

Un adiós que duele (pero se acepta)

“Fuimos felices” es una canción que explora el fin de una relación de la forma más íntima posible. ¿Quién no ha estado ahí, con la cabeza clara de que ya no va, pero el corazón todavía aferrado a los recuerdos y al cariño? Joaquina lo clava perfecto. Habla de aceptar que una historia fue importante, que estuvo llena de momentos bonitos, pero que simplemente ya no puede seguir. Es un trago amargo, pero real.

La letra es un espejo. Nos topamos con la culpa, la nostalgia y lo difícil que es soltar a alguien que no solo fue tu pareja, sino también un amigo de esos incondicionales, con quien alguna vez imaginó compartir el futuro. Es un golpe al corazón en formato canción, ¿sabes?

La conexión con “Pesimista” no es solo lírica, sino también visual. El video musical de “Fuimos felices” trae de vuelta al mismo actor y a varios de los escenarios que vimos en el anterior. Pero ojo, el ambiente cambia brutalmente. Atrás quedaron esos colores luminosos; ahora predominan los tonos fríos, que te envuelven en ese cambio emocional que sufre una relación cuando ya no es lo que era. Es un detallazo para los que seguimos su carrera, una forma de decir que, aunque los recuerdos se queden, la etapa se cerró.

De los Latin Grammy directo al corazón

El lanzamiento de este tema llega después de una semana donde Joaquina estuvo en todos lados. ¡Literalmente! Durante la 27.ª edición anual de los Latin Grammy, sumó dos nominaciones a su ya impresionante lista, llegando a ocho en total a lo largo de su carrera. Pero no solo eso, también fue una de las protagonistas de varias actividades ligadas a la celebración de la música latina.

Imagínate, la vimos en el Best New Artist Showcase, donde presentó a la cantante Aria Vega. También estuvo en un encuentro organizado por e.l.f. y ViX Música, conversando con la gente y dándonos un adelanto de esta nueva joya. Y para rematar, se montó en la tarima de Casa Spotify junto al colectivo argentino Cindy Cats, para una versión alternativa de su tema “Quise quererte”. ¡Tremendo reguero de actividades!

Y, por si fuera poco, Joaquina también se lució como presentadora en las ceremonias de los Latin Grammy. Estuvo tanto en la Premiere Ceremony como en la gala que vimos por televisión. Uno de los momentos más pavas fue cuando entregó el premio a Mejor Nuevo Artista, categoría en la que ella misma había sido reconocida tres años antes. ¡Eso sí que es cerrar un ciclo con broche de oro!

Con “Fuimos felices”, Joaquina sigue construyendo una propuesta musical auténtica, de esas que te tocan la fibra porque hablan de experiencias súper personales y de las emociones que todos vivimos en nuestras relaciones. Es otro capítulo más en su repertorio y una muestra de lo mucho que ha crecido como artista dentro del pop latino. ¿Quién más ya la tiene en repeat en su playlist?