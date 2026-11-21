Espectáculos

Prepárense, panas, porque Servando Primera, el que siempre está inventando cosas buenas, acaba de soltar la bomba con su nuevo proyecto: "Folkcalle". Esto no es un cuento chino; es una iniciativa musical colaborativa que tiene una misión brutal: regar los sonidos más chéveres de nuestra Venezuela, uniendo a gente talentosa de distintas generaciones. ¡Imagínense esa mezcla!

Y para que la cosa empezara con buen pie, la primera pieza que nos regaló es "Óigame prima", una gaita zuliana interpretada por la cantante marabina Brizza. La voz principal es de la cantante marabina Brizza, quien le pone todo el tumbao. Lo mejor de todo es que Brizza no solo la interpreta, sino que también metió su cuchara en la composición junto a Servando, ¡un combo ganador! Y para rematar, la coproducción la hizo Mazzarri, que le dio ese toque que la hace especial.