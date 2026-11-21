Famosos

¡Agarren esa! La leyenda viva de nuestra salsa, Oscar D’León, acaba de protagonizar un momento que dejó a más de uno con la boca abierta y el corazón salsero latiendo a mil. Resulta que su tema "Llorarás" ¡se metió de lleno en el universo de Grand Theft Auto VI! Sí, así como lo leen, la banda sonora de uno de los videojuegos más esperados del planeta ahora tiene el sello del 'Sonero del Mundo'.

La reacción de Oscar D’León al enterarse de esta movida fue pura dinamita para las redes. Él dejó ver su emoción ante la posibilidad de que su música llegue a una nueva generación de jugadores en todo el mundo. ¡Un golazo por toda la escuadra para nuestra cultura!

Desde sus propias redes sociales, el ícono venezolano compartió su alegría, destacando que la salsa sigue vigente y conquista espacios inesperados. "La buena salsa nunca pasa de moda… ¡y ahora retumba en GTA VI!", escribió Oscar, y agradeció a quienes están recorriendo Vice City acompañados por su música. Y es que no es solo una canción, es el orgullo de ver la bandera venezolana y nuestros sonidos vibrando en una producción que le da la vuelta al mundo entero.

Pero la cosa no para ahí. Si creían que Oscar D’León era la única joya venezolana en este tremendo juego, ¡se equivocaron! También se ha confirmado la presencia de otra pieza musical que nos toca el alma: el inmortal "Caballo Viejo" de nuestro querido Tío Simón Díaz. ¡Dos titanes de la música nacional, codo a codo, conquistando el ciberespacio!

Ahora, para los puristas del gaming, un detalle: el clásico "Caballo Viejo" aparece en una de esas secuencias cinematográficas que te dejan pegado a la pantalla, mientras que "Llorarás" se escucha a todo volumen en una de las emisoras de radio que te acompañan mientras recorres Vice City. Así que prepárense para unas cuantas persecuciones policiales o paseos tranquilos con un toque muy, pero muy venezolano.

¿Quién más pensó que la salsa y los videojuegos eran una dupla improbable? ¡Pues Oscar D’León y Simón Díaz nos demostraron que la música buena no tiene límites ni fronteras virtuales! ¿Cuál otra canción venezolana debería estar en la próxima entrega?