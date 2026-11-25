Famosos

Apple TV+ se la está comiendo y se anota un punto con Timberlake, una docuserie de cuatro entregas que nos va a dejar con la boca abierta. El mismísimo Justin Timberlake, ese ícono polifacético que tanto amamos, se atreve a mostrar su lado más personal y a echar el cuento completo de su trayectoria artística. ¡Por fin sabremos qué pasaba detrás de cámaras!

Esta joyita documental, que pinta para ser la comidilla de fin de año, debutará con sus dos primeros capítulos el viernes 11 de diciembre de 2026. Pero no nos van a dejar con la intriga mucho tiempo, porque la historia continúa con el tercer episodio el viernes 18 de diciembre de 2026 y concluye el miércoles 23 de diciembre de 2026. Así que ya saben, aparten esas fechas para un maratón de chismecito de altura.

Detrás de esta producción está el cineasta ganador del Oscar, Fisher Stevens, quien se encargó de hurgar en treinta años de música y cultura popular. ¿Y cómo lo logró? Pues con material de archivo que nadie había visto y con conversaciones exclusivas con el propio Timberlake, su gente más cercana, su familia y sus colegas de la industria. ¡Eso sí es contenido de calidad!

La plataforma ya soltó el primer adelanto oficial, y no es que nosotros estemos exagerando, pero lo presentan como un retrato crudo, reflexivo y revelador de la vida y la carrera de este artista. En las imágenes promocionales, el cantante suelta una bomba: advierte que el público desconoce su verdadera identidad y ¡se muestra dispuesto a responder preguntas puntuales sobre su pasado! Ya nos imaginamos la cantidad de secretos que saldrán a la luz.

Pero ahí no queda la cosa. El tráiler también nos trae el testimonio de su esposa, Jessica Biel, quien le confiesa al director que, al conocer a Timberlake, él resultó ser completamente distinto a la idea que ella tenía. Y para rematar, la Biel plantea la necesidad de abordar ciertos temas. ¡Uff, qué intriga! ¿Qué será eso tan importante que quieren contarnos?

Y para coronar, el adelanto no se olvida de mencionar su recordado noviazgo con Britney Spears y, agárrense, hace referencia al "nivel de locura" que envolvió aquella relación mediática. ¡Esto sí se puso bueno! ¿Será que vamos a tener la versión de Justin de todo aquel tremendo rollo? Porque, honestamente, ¡ya era hora!

¿Listos para desenmascarar al verdadero Justin Timberlake o creen que hay cosas que mejor deberían quedar en el pasado?