Famosos

Jennifer Lopez, nuestra J.Lo, ha soltado una bomba que nos dejó pensando a todos. En una conversación bien personal, la cantante y actriz reveló que su ascendencia latina le ha puesto frenos en la industria gringa. O sea, ¿cómo es posible que a una estrella de su calibre le pase esto?

Ella misma asegura que si ha logrado tener una carrera que destaca en el cine y la televisión, es por su propio esfuerzo y por echarle pichón a sus proyectos. Y es que, según ella, no encaja en el perfil que “ellos” buscan. ¡Increíble pero cierto! Tuvo que abrirse camino con sus propias uñas.

Contó que al principio de su carrera le llovían algunas propuestas, pero siempre eran contaditas y la encasillaban en el mismo rollo de siempre. "Incluso desde el comienzo de mi carrera me ofrecían cosas, pero solo recibía unas cuantas propuestas. Tuve que crear mis propias oportunidades", confesó, y uno se queda como que, ¡wow! La determinación de esta mujer es de otro planeta.

Con toda la sinceridad del mundo, J.Lo explicó que su origen latino pudo haber influido en las barreras que enfrentó para conseguir papeles más serios o que implicaran un riesgo mayor. Aunque nació en Estados Unidos, sus padres son puertorriqueños, lo que significa que creció entre dos culturas. Y ahí está el detalle, ¿no? Ella misma lo explica, sin pelos en la lengua: "Y creo que la razón es que, para ser honesta, simplemente no era el típico perfil de actriz blanca. ¿Sabes a qué me refiero? Y, en cierto modo, sigue siendo igual hasta hoy”. ¡Plomo! Una realidad que sigue vigente.

Pero ojo, no todo es cuesta arriba. J.Lo también reconoció que la industria ahora se ha abierto más a la diversidad, y eso significa más oportunidades para todos. Un pequeño paso, pero un paso al fin. ¿Creen que de verdad Hollywood está cambiando o es puro show?