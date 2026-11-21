Famosos

¡Prepárense, misses adictos! La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se ha rendido a los pies de nuestra representante, Clara Vegas Goetz, quien anda dejando el nombre de Venezuela en alto en el Miss Universo 2026. La mexicana, que todavía lleva la corona, no dudó en pedirle a todo el mundo que le dé apoyo total a Clara en esta etapa tan importante.

Fátima quedó flechada con la personalidad y la calidad humana de Clara. "Clara es una niña hermosa, tuve la oportunidad de conocerla y de verdad tiene un corazón hermoso. Apóyenla mucho, denle mucho amor", soltó la reina ante los medios. ¡Así o más sincera!

Pero la cosa no quedó ahí, porque Bosch también confesó que le encantaría visitar Venezuela. Venezuela es un país que espera conocer, y el tema ha estado presente en esta conversación gracias a la participación de Clara en el concurso.

Desde que se coronó en 2025, Fátima Bosch ha tenido un año de locura, con compromisos internacionales, eventos y una exposición mediática que la puso en el ojo del huracán del mundo miss. Y sí, como buena reina, le ha tocado capear críticas y comentarios en redes, pero ella se mantiene firme en su posición.

Ahora, a días de entregar su corona, Fátima sigue aprovechando su plataforma para conectar con otras candidatas y lanzar mensajes de apoyo, como el que le dedicó a Clara Vegas, que se ha ganado la atención de todo Latinoamérica.

Clara Vegas Goetz está dándolo todo en el Miss Universo 2026, que se celebra en Puerto Rico. Imagínense, ¡120 candidatas están batallando por el título en esta edición número 75 del concurso! Nuestra venezolana va con todo por esa octava corona, ¡para seguir haciendo historia en uno de los escenarios más top de la belleza mundial!

La gran final es el próximo 24 de noviembre, cuando Fátima Bosch le entregará la corona a su sucesora. ¿Será que ese día veremos a una venezolana triunfar otra vez? ¡A cruzar los dedos y mandarle toda la buena vibra a Clara!