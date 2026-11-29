La 'Claramente': el antojo que Clara Vegas Goetz se comerá apenas pise Caracas
Tras su paso por el Miss Universo 2026, donde quedó como segunda finalista, Clara Vegas Goetz ya sabe exactamente qué es lo primero que quiere comer al volver a casa. A través de un video en Instagram publicado el 28 de noviembre, la Miss Venezuela reveló que su primera parada al llegar a Caracas será en Los Pilones del Este.
Pero no cualquier arepa: será una 'Reina Pepiada' a su estilo, a la que bautizó como la 'Claramente'. Para los que quieran copiarle el menú, la combinación consiste en una reina pepiada con doble tocineta crispy y queso amarillo. Seamos honestos: meterle tocineta y queso a una reina pepiada es un movimiento arriesgado, pero suena a que el hambre de regreso al país es real.
Clara regresará a Venezuela el lunes 30 de noviembre para asistir a la entrega de la corona a la nueva Miss Venezuela 2026. Por ahora, sigue en Puerto Rico compartiendo con sus familiares y allegados antes de regresar a Venezuela.
¿Ustedes se comerían esa combinación o la reina pepiada se respeta sin añadirle nada más?