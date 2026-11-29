Espectáculos

Tras su paso por el Miss Universo 2026, donde quedó como segunda finalista, Clara Vegas Goetz ya sabe exactamente qué es lo primero que quiere comer al volver a casa. A través de un video en Instagram publicado el 28 de noviembre, la Miss Venezuela reveló que su primera parada al llegar a Caracas será en Los Pilones del Este.

Pero no cualquier arepa: será una 'Reina Pepiada' a su estilo, a la que bautizó como la 'Claramente'. Para los que quieran copiarle el menú, la combinación consiste en una reina pepiada con doble tocineta crispy y queso amarillo. Seamos honestos: meterle tocineta y queso a una reina pepiada es un movimiento arriesgado, pero suena a que el hambre de regreso al país es real.

Clara regresará a Venezuela el lunes 30 de noviembre para asistir a la entrega de la corona a la nueva Miss Venezuela 2026. Por ahora, sigue en Puerto Rico compartiendo con sus familiares y allegados antes de regresar a Venezuela.

¿Ustedes se comerían esa combinación o la reina pepiada se respeta sin añadirle nada más?