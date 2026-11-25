Famosos

El "Caballero de la Salsa" tiene a toda Venezuela con el corazón en la mano, y la culpa la tiene él mismo. Gilberto Santa Rosa prendió el motor de los rumores sobre un posible concierto en el país con una publicación en sus redes que tiene a sus seguidores criollos armando un sancocho de esperanzas. ¡La gente está que no se aguanta!

Hace apenas dos días, el 23 de noviembre de 2026, el cantante puertorriqueño, de 64 años, soltó una bomba en sus historias y publicaciones de Instagram: una foto de una entrevista que concedió a Radio Caracas Televisión (RCTV) durante una de sus visitas a Venezuela. Lo que remató el plato fue que la acompañó con su propia versión de "Caballo Viejo", ese himno del maestro Simón Díaz que a cualquier venezolano le arruga el alma.

Obviamente, eso fue suficiente para que las redes se prendieran como yesca. Los comentarios no se hicieron esperar y la muchachada empezó a dejar mensajes llenos de emoción, pidiendo a gritos que el salsero se aparezca de nuevo por estas tierras. Una usuaria escribió su deseo de verlo de vuelta en el país. Otros comentarios incluyeron frases como "Aquí en Caracas te estamos esperando". La gente ya dio por hecho que la visita está a la vuelta de la esquina, aunque, seamos honestos, el cantante todavía no ha soltado prenda ni ha confirmado fechas o conciertos en territorio venezolano.

Pero ojo, que la cosa no es puro chisme de fans con ganas de fiesta. El periodista de espectáculos William Guzmán ya había soplado la información en el programa "Sábado en la Noche". Según él, el equipo del artista y varios productores nacionales están en conversaciones serias para cuadrar una presentación aquí en 2027. ¡Imagínense la alegría!

Las negociaciones estarían avanzando, pero todavía no hay ningún anuncio oficial ni del cantante ni de los que organizarían el evento. Por ahora, seguimos en ascuas: ni idea de cuándo sería, dónde, o cuánto nos saldría la entrada para bailar hasta que nos duelan los pies.

Recordemos que la última vez que Gilberto Santa Rosa nos visitó fue en noviembre de 2015. En aquel entonces, formó parte del festival Suena Caracas y puso a gozar a todo el mundo en la plaza Diego Ibarra. Si este nuevo espectáculo se concreta, el "Caballero de la Salsa" volvería a encontrarse con sus fanáticos venezolanos después de más de once años de ausencia. ¡Sería un reencuentro de esos que marcan pauta!

Así que, mientras Gilberto siga "dando señales" en Instagram y los productores conversan, nosotros nos quedamos con el alma en un hilo, escuchando "Caballo Viejo" en bucle. ¿Quién más está listo para sacar los pasos prohibidos en el próximo concierto del "Caballero de la Salsa"?