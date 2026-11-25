Famosos

Eglantina Zingg y Boris Izaguirre, dos figuras que saben lo que es brillar, tuvieron un emotivo reencuentro en Caracas. La presentadora y socialité venezolana lo compartió en Instagram con un mensaje sobre una noche con Boris en Caracas.

Resulta que este par de panas condujeron juntos la importante gala de VAEA, una organización sin fines de lucro que impulsa el arte y la cultura visual internacional. ¡Imagínense el nivel de ese combo!

Ambos lucieron elegantes y con gran conexión, y esto generó cálidos comentarios de sus seguidores al verlos coincidir en el país.

Eglantina escribió que, según Boris, son la nueva versión de Adán y Eva, y le dio un afectuoso beso a su compañero, reflejando la cercanía que comparten.

Boris, por su parte, no se quedó callado y le respondió a la publicación de Zingg –quien a sus 45 años es una de las figuras venezolanas más influyentes en el mundo de la moda– con un contundente "Ciertamente lo pasamos bien, mi amor". Este par siempre dando cátedra de cómo pasarla bomba con estilo. ¿A quién más le gustaría colarse en su próximo encuentro?