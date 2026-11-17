Famosos

¡Qué momento, chamo! El fin de semana, Phil Collins, esa leyenda viva, nos rompió el corazón – y los ojos – en Los Ángeles. Imagínate, lo admitieron solito, sin el paraguas de Genesis, en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el tipo no aguantó la emoción. ¿Y quién podría culparlo? Verlo así nos llegó al alma.

A sus setenta y cinco años, Phil subió al escenario apoyándose en dos bastones, ¡dos! Y la gente, claro, se le paró en una ovación de esas sentidas, que parecía no terminar nunca, reconociendo no solo su trayectoria, sino su fuerza. Es que, honestamente, después de saber lo que ha pasado, ¿cómo no sentir ese 'rush' de respeto y admiración por tremendo artista?

La vaina es que, desde dos mil veintidós, el baterista que nos voló la cabeza con su ritmo ya no puede tocar su instrumento por unas complicaciones de salud que no son chiste: lesiones graves en la espalda y el brazo, culpa de décadas dándole con todo a los tambores. Por si fuera poco, también ha pasado por cinco operaciones de rodilla. ¡Una situación bien ruda para un gigante de la música!

El músico soltó una frase que nos llegó directo al alma: "Cuando crecí, todo lo que quería era tocar la batería. Todo lo demás no ha sido sino un feliz accidente". ¿Se imaginan? Toda una vida de éxitos descomunales que él ve como un simple "accidente feliz". ¡Qué humildad y perspectiva la de este señor!

Y para no sonar muy dramático, el músico añadió que aún no han oído lo último de él. ¡Ay, Phil, esperamos mucho más de ti!

Ahora, ojo pelao, que no es la primera vez que Phil pisa el Salón de la Fama. Ya en dos mil diez había entrado con Genesis, ese grupazo legendario que lideró junto a Peter Gabriel y que nos dio demasiados himnos desde mil novecientos setenta y cinco hasta mil novecientos noventa y ocho, con algunas que otras reuniones esporádicas después. ¡Pero esta vez es por él, solito, por su carrera monumental como solista!

Y, por cierto, no fue el único británico que entró este fin de semana. También indujeron a unos cuantos pesos pesados de la escena musical, como Sade, Billy Idol, Oasis, New Order o Iron Maiden. Lo curioso es que muchos de ellos ni se asomaron por la ceremonia, mandaron su mensajito y listo. Pero Phil, con sus dos bastones y todo, estuvo ahí, dando la cara y el corazón en persona. ¡Esa es la actitud que nos gusta ver, la de un verdadero grande!

Así se hace, Phil Collins. ¡Esperamos que nos sigas dando muchos más 'accidentes felices' por un buen rato!