Famosos

Stefanía Fernández, nuestra Miss Universo 2009, tiene a todo el mundo con el corazón arrugadito después de compartir en Instagram un mensaje brutal por los dos meses de su hija Olivia. La modelo se lanzó con unas palabras que, de verdad, nos llegaron al alma, demostrando que la maternidad le sienta divino y que esta etapa la tiene más conectada que nunca con lo que realmente importa en la vida. Es que verla tan plena, tan echando cuentos de su día a día con la pequeña, ¡nos encanta!

"Mi niña, mi princesa, no tengo palabras para describir lo que ha sido este año juntas", escribió Fernández en su dedicatoria. Y aunque sabemos que Olivia apenas está celebrando dos meses de nacida, uno entiende que la emoción desborda y el tiempo se vuelve relativo cuando hay tanto amor de por medio. La exreina de belleza no dudó en expresar que han sido meses cargados de sentimientos, de esos que te mueven el piso y te cambian la perspectiva, y le dio burda de gracias a Dios por el milagro que significa la llegada de su pequeña. Para ella, Olivia es mucho más que una hija; es un verdadero regalo del cielo, una muestra de la obra de Dios. Stefanía la describe como un testimonio de Dios, la prueba viva de que el universo conspira a favor cuando uno tiene sueños y anhelos profundos. ¡Qué espiritual y qué profundo, de verdad!

Pero la cosa no fue tan fácil al principio, gente. Olivia Inciarte Fernández se adelantó al calendario y decidió llegar al mundo una mañana de septiembre, justo cuando a Stefanía se le rompió la fuente días antes de lo esperado para el parto. ¡Imagínense el corre-corre! Ella y su esposo, el exbeisbolista Ender Inciarte, tuvieron que salir volando pa'l hospital en una situación de emergencia que a cualquiera le pone los nervios de punta y los pelos tiesos.

Y la preocupación, lamentablemente, no se quedó solo ahí con el nacimiento. La chiquita tuvo que pasar un tiempo en la unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU), lo que es un beta duro y una experiencia que marca a cualquier mamá. Stefanía contó que uno de los momentos más dolorosos y que más le apretó el pecho fue salir de la sala de recuperación sin su bebé. ¡Es que eso no es justo! Además, tuvo que esperar varias horas interminables para poder verla y, peor aún, no pudo cargarla al principio, acostumbrándose a observarla mientras la atendían médicamente. Le tocó aprender a sacarse leche materna para que Olivia pudiera alimentarse y, posteriormente, darle el tetero, todo mientras ambas se adaptaban a las necesidades de la pequeña. ¡Un palo esa mujer, echándole pichón con todo!

Toda esa experiencia, cargada de incertidumbre y emociones a flor de piel, fue sin duda una prueba de fuego para la familia. Pero encontraron en su fe un apoyo inquebrantable para atravesar esos días tan complicados. Ahora, con Olivia cumpliendo dos meses, Stefanía irradia una alegría que se le nota a leguas, una felicidad que contagia. Nos recuerda que, a pesar de los sustos y los obstáculos, la llegada de un hijo es una bendición inmensa que te cambia la vida por completo y le da un significado renovado a cada segundo. ¿Y ustedes, qué mensaje lleno de amor le mandarían a su bebé si pudieran contarle lo que significa su llegada?