Espectáculos

El ring de 'Stream Fighters 5' en el MedPlus de Bogotá, el pasado 14 de noviembre, fue escenario de una polémica que todavía trae cola. Andrea Valdiri se llevó el cinturón tras su enfrentamiento con La Divaza, nuestro creador de contenido venezolano, y la decisión no le sentó nada bien a Yina Calderón. La empresaria colombiana no dudó en expresar su indignación, y lamentando lo que, a su juicio, fue una injusticia.

En una conversación sin filtros junto a su hermana Juliana Calderón, Yina cuestionó duramente el desenlace del combate. Juliana fue la primera en encender la mecha, dijo que le regalaron el premio, y Yina coincidió de inmediato. La creadora de contenido confesó que esperaba una preparación y un desempeño mucho más impactante por parte de Valdiri en el cuadrilátero. De hecho, Yina se atrevió a recordar su propia pelea del año anterior y, con un toque de humor ácido, aseguró que, de haber anticipado ese desempeño, habría prolongado aquella pelea, que solo duró 10 segundos.

Westcol en el ojo del huracán y la rosca

Pero la furia de Yina no se quedó solo en Valdiri. La empresaria apuntó directamente a Westcol, el organizador del evento, a quien responsabilizó por la polémica entrega del reconocimiento. Yina dejó claro que, para ella, Pedro Figueira –La Divaza– merecía ese cinturón y que a Westcol le faltó decisión para entregárselo.

El descontento de Yina fue tal que incluso tuvo un mensaje especial para los fans venezolanos de La Divaza: "Qué vergüenza con los venezolanos. Amigos, ustedes se merecían ese premio, el cinturón". Y, como buena crítica social, Yina no dudó en señalar lo que considera una "rosca" en Colombia, esa práctica de favoritismo que, según ella, influiría en este tipo de decisiones. Juliana, por su parte, sugirió una posible pelea futura entre La Divaza y Yaya Muñoz, a quien dio por ganadora. Yina respondió que, en un eventual cruce entre Andrea Valdiri y Yaya Muñoz, esta última llevaría la ventaja. ¡El chismecito está on fire!

El misterio del casco y la nobleza de La Divaza

Otro punto que no se les escapó a las hermanas Calderón fue el polémico uso del casco por parte de Andrea Valdiri. Juliana argumentó que no usarlo dejaba expuesto el rostro de la participante, planteando que quizás fue una estrategia para proyectar una imagen de seguridad. Yina no estuvo de acuerdo y, con un tono sarcástico, recordó que Valdiri recibió golpes en la cara durante la pelea y se preguntó: "¿Por qué no se puso casco?". Según Yina, si Valdiri rechazó la protección, no debía quejarse por los impactos recibidos. Esta situación, confesó la empresaria, cambió por completo su percepción sobre Andrea Valdiri. ¡Imagínense el nivel de decepción!

En contraste, Yina dedicó palabras de total respaldo a La Divaza, a quien describió como "una niña muy noble". Calderón especuló que el carácter de la influencer venezolana pudo haber influido en su aceptación del controvertido resultado. "Ella como que dijo: 'Bueno, está bien, chama, démosle el premio a ella'", comentó Yina, contrastando esa actitud con la reacción que, según ella, habría tenido otra competidora ante una decisión tan injusta.

La respuesta de Valdiri: "Investiguen bien"

Mientras tanto, la otra cara de la moneda es Andrea Valdiri, quien no se quedó callada ante las acusaciones de fraude. Tras vencer a La Divaza por decisión unánime en 'Stream Fighters 5', la bailarina barranquillera salió al paso de los comentarios, especialmente de los "seguidores venezolanos", pidiéndoles que "investiguen bien, pero no digan que fue robado". Valdiri disputó los tres asaltos sin casco –un detalle que la propia Yina criticó– y se ganó el respaldo de los jueces, a pesar de que parte del público pedía una ronda adicional para definir mejor el resultado. Antes del evento, Westcol había comentado que Valdiri tenía reparos en enfrentarse a Pedro Figueira, La Divaza, pero al final acordaron modificar el peso de los guantes. Al terminar la pelea, ambos se dieron un abrazo en el cuadrilátero, demostrando que, más allá de la polémica, el respeto puede prevalecer. ¿Será que esta historia tendrá un segundo round?