Famosos

Esta noche el Miss Universo 2026 promete un opening musical que nadie se va a querer perder. Imagínense esta fantasía: La India y Denise Quiñones, con Didi Romero y Janina, van a prender el escenario del famoso “El Choliseo”, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. ¡Una bomba!

Este no es cualquier Miss Universo, hablamos de la “edición diamante” del concurso, así que el número musical especial de esta noche es pa’ dejar a todo el mundo con la boca abierta.

La canción fue presentada anoche por Didi Romero durante el Universe Media Night, encuentro de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para medios internacionales y locales, missólogos y creadores de contenido.

Con más de cien candidatas buscando quitarle la corona a Fátima Bosch Fernández, nuestra Miss Universo 2025, la noche promete drama y emoción. Y con semejante arranque musical, la vara está altísima. ¿Quién creen que va a brillar más, las misses o el show de apertura?