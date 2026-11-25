Famosos

¡Chamo, la noche de ayer, 24 de noviembre, fue puro fuego! Tras la gala preliminar, el jurado calificador no se hizo de rogar y ya eligió a sus 30 favoritas. ¡Ajá, estas son las afortunadas que continúan su camino en el certamen más importante!

Ahora es que la cosa se pone buena, porque estas reinas de belleza tienen la oportunidad de lucirse todavía más. El camino para convertirse en la sucesora de la mexicana Fátima Bosch continúa para ellas. Su próximo paso es el desfile en traje de baño, donde tendrán que seguir conquistando al mundo con su belleza y demás características.

La tensión está en el aire, ¿ya tienes a tu gallina o el top 30 te cambió todo el panorama? ¡Preparen las palomitas porque este Miss Universo 2026 viene cargado de emociones!