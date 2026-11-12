Suçluluk hissettirmeyen, kolay tuzlu kek tarifi

Yaşam

Bazı günler öyle olur ya; canın ev yapımı ve tuzlu bir şeyler çeker ama mutfakta kaos çıkarmak istemezsin. İşte bu tarif tam o anlar için. Buzdolabı neredeyse boşken bile yapılabilecek kadar basit, hazırlaması dertsiz ve evin içini mis gibi kokutan bir seçenek. İster kahvaltıda, ister ara öğünde, istersen de akşam yemeğinde hafif bir alternatif olarak değerlendir; her türlü senaryoya uyuyor.

Malzemeler

2 yumurta

1 paket yoğurt (%2)

1/2 bardak zeytinyağı

1 1/2 bardak un (daha sağlıklı olsun dersen tam buğday unu)

1 paket kabartma tozu

1/2 bardak rendelenmiş peynir (beyaz peynir veya light sarı peynir)

1 küçük rendelenmiş kabak veya biraz biber (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Bir kapta yumurta, yoğurt ve zeytinyağını homojen bir kıvam alana kadar çırp.

Karışıma un ve kabartma tozunu ekleyip koyu bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam et.

Peyniri ve seçtiğin sebzeleri ekleyip son kez karıştır.

Hazırladığın karışımı hafifçe yağlanmış bir kek kalıbına dök.

180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişir.

Küçük İpuçları

Lezzeti biraz daha yukarı taşımak istersen keke kekik veya biberiye ekleyebilirsin. Daha doyurucu bir sonuç için içine hindi eti veya zeytin atmak da iyi fikir. Eğer kalori takıntın varsa yumurtaların sadece beyazını kullanabilirsin. Ayrıca bu kek soğukken de gayet güzel oluyor, ertesi güne kalsa bile tadından bir şey kaybetmiyor.

Kısacası, kolay olanın sıkıcı olmak zorunda olmadığını gösteren, hazır atıştırmalıklardan daha sağlıklı bir tarif. Buzdolabında ne varsa ona göre modifiye edip kendi imza kekini yaratabilirsin.

Sence yanına en iyi ne gider, bir bardak çay mı yoksa soğuk bir kahve mi?