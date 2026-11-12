Çağatay Ulusoy ve magazin dünyasının büyük değişimi: Kim ne kadar kilo verdi?

Eğlence

Çağatay Ulusoy, bir süredir fiziksel değişimiyle gündemde olan isimlerin başında geliyor. Özellikle aldığı kilolarla çok konuşulan oyuncu, son görüntülerinde daha fit bir görünüme kavuştuğu için sosyal medyada yeniden ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncunun üç aylık bir süreçte yaşadığı bu hızlı değişim, hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Disiplin ve sporla gelen değişimler

Kilo verme yarışında sadece Çağatay Ulusoy yok; Toprak Sağlam da büyük bir dönüşüme imza attı. Tam 32 kilo veren oyuncu, birçok kişinin tercih ettiği iğne veya ameliyat yöntemlerini kullanmadığını belirtti. İki yıla yakın bir zaman alan bu sürecin sırrının, büyük bir disiplinle uygulanan spor ve diyet olduğunu açıkladı.

Hasan Gözetlik ise solo kariyerine odaklandığı dönemde Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Yedi sekiz kilo verdiğini söyleyen sanatçı, geceleri yediklerine dikkat ettiğini belirtti. Yemek yemeye aşık olduğunu ve hem moral bozukluğu hem de mutluluk anlarında yemek yediğini söyleyen Gözetlik, iki buçuk üç aydır boks yaptığını ve yürüyüşleri hayatına eklediğini paylaştı.

Zorlu süreçler ve sağlık mücadeleleri

Bazı isimler için kilo verme süreci duygusal ve fiziksel mücadelelerle geçti. Şarkıcı Gizem Tuncer, 26 kilo verdiğini açıklarken sürecin arkasında ağır bir depresyon olduğunu anlattı. Anneannesinin vefatı sonrası yeme bozukluğu yaşadığını belirten Tuncer, doktorun yazdığı iğneyi pankreas enzimlerinin bozulması ve şiddetli karın ağrıları nedeniyle bıraktığını söyledi. Şu anki düzeninde günde dört beş yumurta yediğini ve sabahları 45 dakika kardiyo yaptığını belirtti.

Bergüzar Korel de dört ayda 20 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada zayıflama iğnesi kullandığına dair iddiaların odağı olan Korel, iğneyle zayıflamayı düşündüğünü ancak ciddi bir duygusal yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini anlattı. İki çocuk sahibi olduğu dönemde 25-30 kilo alıp verdiğini belirten oyuncu, çok aç kaldığı ve açlıktan ağladığı zamanlar olduğunu, sosyal hayatının neredeyse kalmadığını ifade etti. Korel, 15 Eylül 2025 tarihli antrenman videosuyla zayıflama sürecindeki zorlukları paylaşırken, 7,5 kilo ile seti tamamlayamadığını not düştü.

Usta isimlerin fit dönüşleri

Tiyatro dünyasının deneyimli ismi Ali Poyrazoğlu, 105 kilodan 80 kiloya düşerek toplamda 25 kilo verdi. Nişantaşı sokaklarında spor tarzıyla görülen 79 yaşındaki sanatçı, mide ameliyatı olduğu yönündeki iddiaları kesin dille reddetti. Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, sadece yaşam tarzını değiştirerek ve bol bol yürüyüş yaparak bu sonuca ulaştığını, hedefinin beş kilo daha vermek olduğunu belirtti.

Tenor Hakan Aysev ise 60 kilo vererek şaşırtan bir değişim yaşadı. Bu sürecin kolay olmadığını vurgulayan sanatçı, kilo vermenin sahne performansına ve konserlerine etkilerini dile getirerek Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo korkunç bir şey ifadelerini kullandı.

Son olarak spor spikeri Ertem Şener, altı ayda 32 kilo vererek büyük bir değişim gerçekleştirdi. 108 kilodan 76 kiloya inen 50 yaşındaki sunucu, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Sizce bu kadar hızlı kilo vermek sağlıklı mı yoksa disiplin her şey mi?