Cottage cheese'i sıkıcı olmaktan çıkaran 5 yöntem

Yaşam

Cottage cheese'i diyetine proteinli ve pratik bir atıştırmalık olsun diye ekleyip, kısa süre sonra tekrar acıktığı için vazgeçenlerden misiniz? Aslında sorunun peynirde değil, yanına eklediklerinizde olduğunu söyleyebiliriz. İşin sırrı proteinle birlikte lifleri, kompleks karbonhidratları ve sağlıklı yağları aynı kasede buluşturmakta. Bu şekilde öğününüz hem daha doyurucu hem de daha dengeli bir hale geliyor.

Cottage cheese zaten protein açısından zengin bir besin, ancak farklı malzemeler ekleyerek dokusunu ve tadını tamamen değiştirmek mümkün. Meyvelerden kuruyemişlere, avokadodan tam tahıllı ekmeğe kadar birçok seçenekle her gün aynı şeyi yemekten kurtulabilirsiniz.

Tatlı krizlerine meyveli çözümler

Eğer ferah ve tatlı bir atıştırmalık arıyorsanız, çilek, yaban mersini veya böğürtlen gibi meyveler cottage cheese'i anında dönüştürüyor. Meyveler hem doğal bir tatlılık katıyor hem de şeker yüklemesine gerek kalmadan kaseye lif ve hacim kazandırıyor. Bu kombinasyonu daha ilgi çekici hale getirmek için meyvelerin yanına biraz chia tohumu ekleyebilirsiniz. Tat dengesini biraz daha yukarı çekmek isterseniz, çok az miktarda bal eklemek de bir seçenek.

Şaşırtıcı gelebilir ama kiraz da cottage cheese ile inanılmaz yakışıyor. Taze kirazlar hem hacmi artırıp doyuruculuğu sağlıyor hem de doğal şekerle tatlandırıyor. Bu karışımı çıtır bir dokunuşla tamamlamak için üzerine biraz granola eklemek, özellikle kahvaltı veya öğleden sonra atıştırmalığı için çok pratik bir fikir.

Tuzlu ve doyurucu seçenekler

Tuzlu tatlar ağır basıyorsa, cottage cheese'i bir dilim tam tahıllı ekmeğin üzerine sürmek en mantıklısı. Tam tahıllı ürünlerin getirdiği lif ve kompleks karbonhidratlar, peynirin proteiniyle birleşince ortaya çok daha doyurucu bir kombinasyon çıkıyor. Eğer bu ekmeği tatlı bir versiyona çevirmek isterseniz muz ve biraz tarçın ekleyebilirsiniz. Tuzlu devam etmek isteyenler içinse salatalık ve birkaç damla zeytinyağı ideal bir eşlikçi oluyor.

Kremamsı bir doku ve zengin bir tat arayanlar için avokado en iyi tercih. Avokadonun sunduğu tekli doymamış yağlar ve lifler, cottage cheese ile mükemmel bir uyum yakalıyor. Avokadoyu ezerek peynirle karıştırabilir veya dilimler halinde üzerine yerleştirebilirsiniz. Lezzeti artırmak için biraz karabiber ve isterseniz "everything bagel" tarzı baharatlar ekleyebilirsiniz. Öğünü daha da tamamlamak isterseniz yanına bir yumurta eklemek doyuruculuğu maksimuma çıkarır.

Kuruyemişler ve farklı dokular

Tatlı ve tuzlunun aynı anda olduğu aromaları sevenler için kuruyemişler devreye giriyor. Badem, ceviz veya fıstık ezmesi; hem sağlıklı yağlar hem de ekstra protein ekleyerek peynirin dokusunu değiştiriyor. Hızlı bir atıştırmalık için kaseye muz ve biraz ceviz eklemek yeterli oluyor. Alternatif olarak, fıstık ezmesini cottage cheese ile karıştırıp içine birkaç parça bitter çikolata atmak, tatlı isteğini bastırmak için harika bir yol.

Kısacası cottage cheese'i sadece tek bir şekilde yemek zorunda değilsiniz. İster tatlı ister tuzlu, ister meyveli ister sebzeli; içeriği tamamen sizin iştahınıza ve o anki modunuza göre şekillendirebilirsiniz. Önemli olan, onu sıkıcı bir diyet yiyeceği olarak değil, yaratıcı bir temel olarak görmek.

Sizce bu saydıklarımızdan hangisi en iyi ikili?