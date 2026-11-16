Zamanı durduranlar: Yeşilçam efsaneleri ve bugünün yıldızları karşı karşıya

Eğlence

Modern yaşamın getirdiği alışkanlıklar, yaş alma sürecindeki görünümü ciddi şekilde değiştirdi. Gelişen cilt bakım yöntemleri, kişisel bakıma verilen önemin artması ve estetik uygulamaların yaygınlaşması bu değişimin arkasındaki temel etkenler olarak öne çıkıyor. Ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıkları, antioksidan ağırlıklı gıdalar, düzenli egzersiz ve su tüketiminin hayatın merkezine oturması hücresel yaşlanmayı geciktiren faktörler arasında yer alıyor.

Yaş farkı şaşırtan karşılaştırmalar

Fotoğrafları yan yana getirdiğinizde eski ve yeni jenerasyon arasında çarpıcı bir görünüm farkı göze çarpıyor. 61 yaşındaki Oktay Kaynarca, Hulusi Kentmen ile; 47 yaşındaki Mine Tugay, Adile Naşit ile kıyaslanırken, 38 yaşındaki Sinem Kobal’ın karşısına Perran Kutman çıkıyor. 58 yaşındaki Teoman, Reha Yurdakul ile; 52 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu, İhsan Yüce ile yan yana geliyor.

Listede ayrıca 40 yaşındaki Fahriye Evcen ile Ayşen Gruda, 49 yaşındaki Keremcem ile Münir Özkul ve yine 49 yaşındaki Çağla Şıkel ile Mürüvvet Sim’in aynı yaştaki halleri dikkat çekiyor.

Zamansız güzelliklerin dijital dünyadaki etkisi

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, 71 yaşında olmasına rağmen hala zamana meydan okuyan bir zarafete sahip. Sinema perdesinden uzak kalsa da dijital dünyada oldukça aktif olan ve genç kuşakların da hayranlığını kazanan Bubikoğlu, geçtiğimiz günlerde hesabından paylaştığı bir fotoğrafıyla gündeme oturdu. 'Nostalji' notuyla yayınladığı geçmiş yıllara ait bu kare, kısa sürede binlerce beğeni toplayarak takipçilerini bir zaman tüneline soktu. Bubikoğlu, 'Ah Nerede' filminin Zehra'sı ve 'Gırgıriye' serisinin Güllü'sü olarak hafızalarda yer almıştı.

Nostalji rüzgarları estiren bir diğer isim ise Emel Sayın oldu. Sanatçı, Instagram hesabında özel arşivinden çıkardığı siyah beyaz bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Türk sinemasının dev ismi Şener Şen ile gençlik yıllarında çekilmiş olan bu tarihi fotoğraf, büyük ilgi görerek binlerce beğeni ve yorum aldı. Sayın, bu paylaşımın altına 'Kavak Yelleri' notunu düştü.

Arşivlerden çıkan sürpriz kareler

Eski manken Buket Saygı, magazin arşivlerinde daha önce rastlanmamış ikonik bir fotoğraf paylaşarak herkesi şaşırttı. Saygı, 24 yıl önce Ebru Gündeş ile çekildiği kareyi paylaşırken, altına '24 sene önce ne çirkinmişiz, Ebru özür!' notunu ekledi. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yüzündeki değişimlerle sıkça konuşulan Ebru Gündeş'in 24 yıl önceki bu doğal hali, hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

Serdar Ortaç da takipçilerini 31 yıl öncesine götüren duygusal bir paylaşım yaptı. MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle zor günler geçiren Ortaç, arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını gün yüzüne çıkardı. 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur ile Ortaç'ın kariyerinin ilk yıllarına ait olan bu kare, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Beste Açar da ailevi bir anıyı takipçileriyle paylaştı. Açar, annesi Nur Açar ile babası Kayahan'ın 8 Mart 1973 tarihinde Ankara Orduevi'nde çekilen nikah fotoğrafını yayınladı. Açar paylaşımına '1968 den... 8 Mart 1973, Ankara Orduevi.' notunu düştü ve annesinin, babasının en yokluk zamanlarında, büyük 'Kayahan' efsanesi doğmadan yanında olduğunu belirtti.