Ufuk Beydemir’den acil Hollanda seferi: Bebek erken geliyor!

Eğlence

Ay Tenli Kadın şarkısıyla tanıdığımız Ufuk Beydemir’den heyecan dolu ama telaşlı bir haber geldi. Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile birlikteliğini duyuran ve bir kız bebek beklediklerini paylaşan Beydemir, doğum sürecinin beklenenden çok daha erken başladığını bildirdi.

Durumu paylaşan Beydemir, "Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda ya uçuyorum" diyerek durumu açıkladı. Bu acil durum nedeniyle 18'inde yapmayı planladığı konserini ertelemek zorunda kalan şarkıcı, sevenlerinden dua beklediğini belirtti.