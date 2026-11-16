Beyza Gümülcine'den Burak Özçivit itirafı: Büyük bir konfor!

Eğlence

Güneşin Doğduğu Yer dizisine dahil olma süreci tamamen tesadüflerle gelişen Beyza Gümülcine, yapım şirketinin olduğu yerdeki bir işini hallederken tanıdıklarını ziyaret etmiş. Sohbet sırasında projenin konusu açılınca kendisine deneme çekimi önerilmiş. Hiç düşünmeden kabul eden Gümülcine, deneme çekiminden iki gün sonra partnerli çekimlere başlamış.

Burak Özçivit ile partner olma deneyimini anlatan oyuncu, Burak'ın bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partnerlerden biri olduğunu düşünüyor. Özçivit'in partnerini destekleyen ve gözeten yapısını, seti ve kamerayı çok iyi bilmesini, ayrıca çalışkanlığını vurgulayan Gümülcine, onunla çalışmanın kendisi için büyük bir konfor olduğunu söylüyor.

Oyunculuk yolculuğu ise hukuk fakültesiyle paralel ilerlemiş. Sadece stajyer olarak değil, avukat olarak da çalışmış olan Beyza, henüz öğrenciyken oyunculuk eğitimlerine başladığını belirtiyor. Fikrine güvendiği insanların bu mesleği denemesi yönündeki cesaretlendirmeleri, kariyer yolunu belirlemiş.

Kişisel tutkularına da değinen oyuncu, sporun mutluluk kaynağı olduğunu ve hayatı boyunca farklı sporlar denediğini anlatıyor. Bir süredir kick boksla ilgilendiğini ancak yoğun set temposu nedeniyle sporla arasının biraz açıldığını ekliyor.

Sizce Burak Özçivit'in yanına en çok hangi partner yakışıyor?