Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili üzücü detaylar

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Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili gelen son bilgiler gerçekten yürek burkucu. Aileye yakın bir kaynak, ünlü aktörün zihinsel olarak büyük ölçüde gerilediğini ve artık "kendi dünyasında yaşadığını" açıkladı. Dışarıdan bakıldığında sağlıklı ve dinç bir orta yaşlı adam gibi görünse de, iç dünyasında çok şeylerin değiştiği ve bazen bir nesneyi inceleyen bir bebek kadar meraklı davrandığı belirtiliyor.

Kaynak, Willis'in bu zihinsel gerilemenin tam olarak farkında olmadığını, bir şeylerin ters gittiğini hissetse de ne olduğunu kavrayamadığını vurguladı. Eskisi gibi enerjik ve konuşkan olmasa da, şu anki huzurlu halinin sevenleri için bir teselli olduğu söyleniyor.

Bakım sürecinin büyük bir kısmı eşi Emma Heming Willis tarafından yürütülüyor. Eşinin, Bruce'un her saat bakım alabilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir bütçe ayırdığı ifade edildi. Ayrıca, 2022 yılında demans teşhisi konulmasının ardından Willis'in beynini klinik araştırmalar için bağışlama kararı aldığı belirtildi.

Emma Heming Willis, geçtiğimiz Eylül ayında kocasına bakım verirken yaşadığı "sürekli kederi" paylaşmış ve Bruce'un Alzheimer değil, beynin farklı bir bölümünü etkileyen frontotemporal demansa sahip olduğunu anlatmıştı. Şubat 2023'te afazi teşhisi sonrası oyunculuk kariyerini noktalayan Bruce Willis, beş kızının ve ailesinin yoğun desteğini almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Tallulah'ın Idaho'daki düğününde nadir bir karede görüldü. Tallulah Willis, babasıyla geçirdikleri zamanların çok sevgi dolu olduğunu ve karşılıklı sevgilerinin farkında olduklarını dile getirmişti.

Keşke her şey çok daha farklı olsaydı, gerçekten çok üzücü.