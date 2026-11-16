Ceren Teacher'dan nostalji bombası: Selena setinden özel kareler geldi

Eğlence

Selena dizisinin hafızalara kazınan İngilizce öğretmeni Ceren Soylu karakterine hayat veren Zeynep Aktuğ, sosyal medya hesabında set arkasından seçtiği özel fotoğrafları paylaştı. 2007 yılına ait olan bu kareleri "SELENA DİZİSİ KAMERA ARKASI SET FOTOĞRAFLARI 2007. CEREN TEACHER" notuyla paylaşan oyuncu, takipçileri arasında tam bir nostalji rüzgarı estirdi. Diziyi izleyerek büyüyen kitletenin yoğun ilgisiyle karşılaşan Aktuğ, paylaşımlarıyla binlerce etkileşim alarak hayranlarını duygulandırdı.

2006 yılında atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren milyonları ekran başına kilitleyen Selena, Türk televizyon tarihinin en ikonik fantastik yapımları arasında yer alıyor. Yayınlandığı dönemin çok ötesinde bir hayran kitlesi edinen dizi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada en çok konuşulan nostaljik yapımlar arasında başı çekmeye devam ediyor. Oyuncuların zaman zaman paylaştığı bu tarz kamera arkası görüntüleri, dizinin sıkı takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor ve her seferinde yüksek beğeni topluyor.

Sanatçı genleri miras kalmış

Usta oyuncu Recep Aktuğ'un kızı olan Zeynep Aktuğ, sanatçı bir aileden geliyor. Recep Aktuğ, özellikle Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem gibi dev isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Hilmi Önal karakteriyle Türk izleyicisinin hafızasına kazınmıştı.

Ünlülerin çocukları da sahne tozunu yutuyor

Sadece Zeynep Aktuğ değil, birçok ünlü ismin çocuğu da benzer şekilde sanat dünyasında kendine yer buluyor. Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm, tıpkı annesi ve babası Altan Gördüm gibi oyunculuğu seçti. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, annesi Vahide Perçin ile daha önce aynı dizide birlikte rol alma fırsatı buldu.

Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar da anne ve babası Bülent Emin Yarar'ın izinden giderek oyunculuk eğitimi aldı. 25 yaşındaki Ada'nın sesinin çok güzel olduğunu belirten Bennu Yıldırımlar, kızının müzisyen olmasını çok istediklerini ancak tercihlerine saygı duyduklarını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda anne ve kızın benzerliği dikkat çekti.

Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor ise kariyerini yönetmenlik alanında şekillendiriyor. 23 Eylül 1989 doğumlu olan Hira, 2006 yılında lisedeki plastik sanatlar dersi için çektiği ve senaryosunu babası Çetin Tekindor'un yazdığı "Örümcek" isimli kısa filmle ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Yurt dışında film eğitimi alan Hira Tekindor'un 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün "Nehir" adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

Gözlerden uzak büyüyenler

Bazı ünlü çocukları ise sanat dünyasından tamamen farklı yolları tercih etti veya daha gizli bir hayat yaşadı. Yeşilçam'ın son jönlerinden Yalçın Dümer ile Serpil Çakmaklı'nın 1993'te başlayan ve 1995'te biten evliliğinden olan kızları Merve Dümer, ailesinin sanat başarısını farklı bir alanda sürdürüyor. 28 yaşındaki Merve, şu an Amerika'da yaşıyor ve sosyal medyadaki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve manken Demet Şener çiftinin çocukları Ömer ve İrem ise farklı kariyer yolları çizdi. Çiftin 2018 yılında boşandığı evlilikten olan oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer olurken, kızı İrem ise İngiltere'deki University of Exeter'da eğitim hayatına devam ediyor. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya gelmeyi sürdürüyor.