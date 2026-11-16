Güller ve Günahlar'da kaos devam ediyor: 42. bölüm fragmanı geldi

Eğlence

Güller ve Günahlar'ın merakla beklenen 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dizi, heyecan dolu senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Bir önceki bölümde işler iyice karışmıştı. Cihan ve Yusuf’a düzenlenen silahlı saldırının ardından Zeynep, Sonay tarafından köşeye sıkıştırıldı. Zeynep'in önünde iki seçenek vardı: Ya Serhat hapse girecekti ya da Zeynep, Serhat’ın hayatından tamamen çıkacaktı. Zeynep tam bu zor karar sürecindeyken aldığı ani bir haberle şoke oldu.

Öte yandan Azra, Cihan’ın adamlarından kaçmayı başararak oğluyla birlikte Can’a sığındı. Serhat ve Zeynep ilişkilerini toparlamaya çalışırken, Tibet’in ölümünü araştıran can kardeşi Kaan'ın ortaya çıkması dengeleri yeniden değiştirdi. Zeynep ve Serhat için suların durulması pek mümkün görünmüyor.

Bakalım yeni bölümde bu kaosun içinden nasıl çıkacaklar, yoksa her şey daha da mı sarpa saracak?