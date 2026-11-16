Kutsi üçüncü kez evlendi

Eğlence

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile evlendi. Aile üyeleri ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle gerçekleşen nikahın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kutsi, bu nikahla birlikte üçüncü kez evlenmiş oldu. Sanatçının ilk evliliği 2008'de Sinem Bayraktutar ile gerçekleşmiş ve bu birliktelik 2015'te sona ermişti. Ardından 10 Mart 2021'de Sibel Ülker ile ikinci kez evlenen Kutsi, şimdi Sevda Sönmez ile yeni bir başlangıç yaptı.

Çiftin nikah şahitliğini ise AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram üstlendi.