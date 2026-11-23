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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ediz Hun, 22 Kasım'da yeni yaşını kutladı. 1940 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, 86 yaşını geride bırakarak 87'nci yaşına girdi.

Sosyal medya hesabında eşi Berna Hun ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan usta oyuncu, gönderisine "Bugün 86 yıl geride kaldı" notunu düştü. Hun, ardından yaptığı ikinci bir paylaşımla takipçilerine teşekkür etti ve herkese mutlu bir ömür diledi. Paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ediz Hun, geçtiğimiz yıl yayımlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programında yaşlılık ve yalnızlık üzerine konuşan usta isim, yakın dostlarını kaybetmenin kendisini etkilediğini söylemişti. "Kimse kalmadı, yalnızlık çekiyorum" demişti. Sanatçı, Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ın ardından da üzüntüsünü dile getirmişti.

Kariyerine 1963 yılında bir yarışma ile başlayan ve kısa sürede Yeşilçam'ın tanınan oyuncularından biri olan Hun; Acı Hayat, Yaprak Dökümü ve Samanyolu gibi kült yapımlarla hafızalarımıza kazındı. Oyunculuğunun yanı sıra 1999-2002 yılları arasında milletvekilliği yaparak siyasetle de ilgilenen sanatçının uzun yıllara yayılan bir kariyere imza attı.

Nice sağlıklı ve mutlu yıllara Ediz Bey, iyi ki varsınız!