Eğlence

Şarkıcı Derya Uluğ ile meslektaşı Asil Gök, 25 Kasım'da gerçekleşecek düğünleri öncesinde kına gecesi düzenledi. On yıllık birlikteliklerini haziran ayında nişanla taçlandıran ikili, evlilik öncesi bu geceyi düzenledi.

Geceye dair renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Derya Uluğ, geleneklere uygun olarak önce kırmızı bir elbise tercih etti. İlerleyen saatlerde bindallı giyen şarkıcı, eline kına yaktırdı. Aile fertleri ve yakın arkadaşların katıldığı gecede eğlenceli anlar yaşandı.

On yıllık aşkın sonunda evleniyorlar, bizce bu kadar beklediklerine değmiş.