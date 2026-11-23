Eğlence

Grand Theft Auto VI: The Album resmi olarak müzik platformlarında yerini aldı. Atlantic Records iş birliğiyle hazırlanan albümde Travis Scott, Lana Del Rey, Dua Lipa, Cardi B, Young Thug, Zara Larsson ve Keith Richards gibi farklı tarzların dev isimleri bir araya gelmiş. Kadroya bakınca oyunun atmosferinin ne kadar yüksek olacağı şimdiden belli oluyor.

Sadece bu albümle yetinmeyip çıtayı iyice yükseltmişler. Universal Music Publishing Group (UMPG) tarafından paylaşılan bilgilere göre oyunda 250'den fazla lisanslı şarkı var. Arşiv 1940'lara kadar uzanıyor; gospel, blues, country, rock, pop, R&B, hip-hop, Latin, dans, elektronik müzik ve metal gibi her telden çalıyorlar. Listede Billie Eilish, Burna Boy, Sting, Elton John, The Weeknd, J Balvin, Future, Mariah Carey ve SZA gibi isimlerin eserleri de mevcut.

İş burada da bitmiyor, Rockstar Games olayı gerçek dünyaya taşıyor. Oyunun çıkışını kutlamak için Miami'deki Mana Wynwood'da Grand Theft Auto VI: The Festival düzenlenecek. Soundtrack albümündeki bazı sanatçılar bu etkinlikte sahne alacak. Festivalin müzik programında Travis Scott, Cardi B ve Metro Boomin gibi isimlerin yer alacağı açıklandı. Etkinlik, oyunun müzik dünyasıyla kurduğu ilişkiyi gerçek sahne performanslarıyla müzikseverlere taşıyacak.

Şarkı listesi bu kadar genişken oyunun içinde kaybolup müzik dinlemekten bir türlü çıkamayacağımız kesin, sizce de öyle değil mi?