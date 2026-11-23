Eğlence

Oyuncu Hande Subaşı, hayatını ikinci kez birleştiriyor. 11 Aralık'ta Roma'da Türk Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturacak olan Subaşı, Ankaralı iş insanı Yiğit Karakoç ile evleniyor.

Geçen hafta Nişantaşı'nda el ele görüldükleri Karakoç ile ilişkilerinin ne zaman başladığı bilinmese de çiftin evlilik kararı aldığı ve tarihle yeri belirlediği ortaya çıktı. Bir yılı aşkın süredir kalbi boş olan oyuncunun, birkaç ay önce gönlünü kaptırdığı iş insanıyla hayatını birleştirmesi tam bir sürpriz oldu.

Hande Subaşı, ilk evliliğini 2012 yılında Can Tursan ile yapmış ve 2016'da boşanmıştı. Altı yıl boyunca flört ettiği iş insanı Alican Ulusoy ile evleneceği düşünülse de bu ilişki Ağustos 2025'te sonlanmıştı.

Kısa sürede gerçekleşen bu yıldırım nikah sonrası mutlulukların daim olmasını diliyoruz. Sizce bu kadar hızlı karar vermesi şaşırtıcı mı?