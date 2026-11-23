Eğlence

Zerrin Arbaş, kızı Derya Arbaş'ın geçmişteki ilişkisine neden karşı çıktığını anlattı. O dönem 17 yaşında olan Derya, Erden Kıral'ın Ağrı'da geçen 'Dilan' filmi sırasında 25 yaşındaki köy öğretmeni Nihat'a aşık olmuş ve onunla kaçarak evlenmişti. Zerrin Arbaş, Nihat'ın kızının sinema artisti olmasını istemediğini belirtti.

Kızının evlendiğini ancak gazeteden öğrendiğini söyleyen Arbaş, bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Çok üzüldüğünü ve öfkelenmiş olabileceğini ancak hiçbir zaman kötü davranmadığını belirten sanatçı, o dönemde sadece "Tebrik ederim" diyerek konuyu kapattığını ve mesele çıkarmadığını dile getirdi.

Zerrin Arbaş, 2003 yılında 35 yaşındayken hayatını kaybeden kızı Derya Arbaş'ın ölüm haberini nasıl aldığını da paylaştı. Amerika'ya yeni giden Derya'nın normalde hemen aradığını ancak o gün aramadığını anlatan Arbaş, ulaşamayınca oradaki arkadaşlarına haber vermelerini istemişti. Arkadaşları, Derya'yı ölü bulduklarını söyleyerek acı haberi vermişti.

Yaşadığı bu kaybı tevekkülle karşıladığını söyleyen sanatçı, kızının yorgun olduğunu, uyuduğunu ve uyanmadığını belirterek en azından bu şekilde gözlerini kapattığı için şükrettiğini ekledi.