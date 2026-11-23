Eğlence

Şener Üşümezsoy, İstanbul Zorba Taverna’da Penelope Nelly’nin programına konuk oldu. Sahneye çıkan Üşümezsoy, müzik eşliğinde yaptığı dansın ardından bir anda gömleğini çıkararak vücudunu sergiledi.

Sadece dansla yetinmeyip tabak da kıran doktorun bu performansı, sosyal medyada binlerce yorum yağmuruna tutuldu. Taverna atmosferini sonuna kadar yaşayan Üşümezsoy, şovla ne demek olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Sizce bu performans dozunda mıydı yoksa biraz fazla mı kaçmış?