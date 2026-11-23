Eğlence

Quentin Tarantino ve Daniella Pick Tarantino çifti, üçüncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Temsilcileri aracılığıyla yapılan açıklamada, çiftin bir erkek bebekleri olduğu ve bu gelişmeden dolayı büyük mutluluk duydukları belirtildi.

Çift, yeni doğan oğullarının ismini ve kesin doğum tarihini henüz paylaşmadı. Tarantino ve Pick'in daha önce Şubat 2020'de doğan Leo adında altı yaşında bir oğlu ve Temmuz 2022'de dünyaya gelen dört yaşında Adriana adında bir kızı bulunuyor.

İkilinin tanışma hikayesi 2009 yılına, yönetmenin Inglourious Basterds filminin tanıtımı için İsrail'de bulunduğu döneme dayanıyor. Bir süre ilişki yaşayıp ayrılan çift, 2016 yılında yeniden bir araya geldi. 2017 yazında nişanlanan çift, Kasım 2018'de Los Angeles'ta evlenmişti.

Daniella Pick, 2022'de hayatını kaybeden İsrailli müzisyen Svika Pick'in kızı. Pick, daha önce kız kardeşi Sharona Pick ile birlikte Pick Sisters isimli müzik grubunda sahne almıştı.

Bakalım bu küçük adam babasının yönetmenlik tutkusunu mu yoksa annesinin müzik yeteneğini mi miras almış?