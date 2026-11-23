Eğlence

Miley Cyrus ve müzisyen Maxx Morando, 21 Kasım Cumartesi günü Kaliforniya'nın Palm Springs kentinde dünyaevine girdi. Yaklaşık beş yıldır beraber olan çift, düğün hazırlıklarını son ana kadar gizli tutmayı başararak gözlerden uzak bir tören gerçekleştirdi. Çiftin evleneceği haberi ancak törenden bir gün önce, yani Cuma günü gündeme geldi.

Hazırlıkların ilk ipuçları, Cuma akşamı düzenlenen prova yemeğinde ortaya çıktı. Miley'nin üvey kız kardeşi Lily-Rose Purcell, sosyal medya hesabından çiftin baş harflerinin yer aldığı bir menü fotoğrafı paylaşınca gizlilik planı biraz sekteye uğramış oldu.

Sinatra'nın malikanesinde beyazlar içinde

Çift, düğün mekanı olarak Frank Sinatra'nın eski malikanesini seçti. Açık havada, yakın çevresinin katılımıyla gerçekleşen tören alanında beyaz çiçekler ve büyük mumlar kullanılarak romantik bir atmosfer yaratılmış. Törenin arka planında ise malikanenin havuzu yer alıyordu.

Stil tercihlerine gelecek olursak; Miley Cyrus, sırt dekolteli ve uzun kollu beyaz saten bir gelinlik giymeyi tercih etmiş. Duvağı kullanmayarak sade ve zarif bir görünüm yakalayan şarkıcıya, papyonlu siyah smokiniyle Maxx Morando eşlik etti. Çiftin nikah törenini ise The Flaming Lips grubunun solisti Wayne Coyne yönetti.

Aile boyu katılım ve duygusal anlar

Davetli listesinde Miley'nin ailesi geniş yer tutuyordu. Annesi Tish Cyrus, kız kardeşi Noah Cyrus ve annesinin eşi oyuncu Dominic Purcell törende hazır bulundu. Ayrıca babası Billy Ray Cyrus da davetliler arasındaydı. Billy Ray Cyrus'a, nişanlı oldukları konuşulan İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley ve oğlu Damian eşlik etti.

Nikah yeminlerinden hemen önce çalan Dolly Parton'ın "Love Is Like a Butterfly" şarkısı, düğünün en duygusal anı olarak kayda geçti. Bu tercih, Miley'nin ekim ayındaki Hollywood Bowl konserinde Dolly Parton'dan bahsederken gözyaşlarını tutamamasıyla da örtüştü. Şarkıcı, o konserindeki konuşmasında aralarındaki bağın sonsuza dek süreceğini belirtmiş ve onu yeniden göreceği günü sabırsızlıkla beklediğini söylemişti.

Beş yıllık aşk ve yeni bir başlangıç

Pop ikonu Miley Cyrus'un Disney Channel'ın Hannah Montana dizisiyle yakaladığı çocuk yıldız başarısını yetişkinliğinde de sürdüren ve Grammy ödülleriyle taçlandıran kariyeri boyunca birçok değişim geçirdi. Bu evlilik ise şarkıcının hayatındaki ikinci evlilik oldu. Daha önce 2018 yılında oyuncu Liam Hemsworth ile evlenen Miley, 2019'da yollarını ayırmıştı.

Miley ve Liily grubunun davulcusu Maxx Morando'nun ilişkisi 2021 yılında ortak arkadaşları aracılığıyla başladı. İlişkilerini aynı yıl Miami'deki televizyon programıyla kamuoyuna duyuran çift, Aralık 2025'te nişanlandı. Elmas yüzüğüyle görüntülenen Miley'nin nişanlandığı o dönemde kesinleşmişti.

Baba-kız arasındaki buzlar eridi mi?

Düğündeki en dikkat çekici detaylardan biri, Miley ile babası Billy Ray Cyrus'ın bir arada olmasıydı. Mart ayında Hannah Montana'nın 20. yıl özel programında yıllardır küs olduğu iddia edilen babasıyla kamera karşısına gelen şarkıcı, duygusal anlar yaşamıştı.

31 Ağustos 2026'da Miley'nin sosyal medya hesaplarından Cyrus soyadını kaldırarak yalnızca Miley ismini kullanmaya başlaması, baba-kız arasında yeniden sorun yaşandığı iddialarını beraberinde getirmişti. Yeni albümü Bass Persuades'i duyurduğu dönemde yaşanan bu gelişme üzerine Billy Ray Cyrus, kızının seçimini desteklediğini açıklamıştı. Düğünde babasının da davetliler arasında yer alması, geçmişte yaşanan ailevi sorunların ardından dikkat çeken bir buluşma oldu.