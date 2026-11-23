Eğlence

Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu, önceki akşam İstanbul Bebek'te bir mekânda beraber vakit geçirdi. Gece yarısı mekândan çıktıklarında patlayan flaşlar karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan ikili, gazetecileri görünce kahkahalara boğuldu.

Ancak romantik geceye aniden bastıran sağanak yağmur damga vurdu. Yağmurdan kaçmak için adımlarını hızlandıran çift, muhabirlerden müsaade isteyerek konuşmak istemediklerini belirtti. İlişkileri hakkındaki sorulara ise sadece "Her şey yolunda" diyerek cevap verdiler.

Yağışın şiddetlenmesiyle birlikte hızla uzaklaşan sevgililer, bir süre sonra Poyraz Yosmaoğlu'na ait eve girdi.

Sizce bu kadar yağmurda yakalanmak aşkı pekiştirir mi yoksa sadece saçları mı bozar?