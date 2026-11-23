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Genesis grubuyla müzik tarihine adını yazdıran Phil Collins, 2022'den beri sağlık sorunları yüzünden sahnelere eskisi gibi çıkamıyor. Özel etkinliklerde ara ara görünen sanatçı, genellikle tekerlekli sandalye ya da baston desteğiyle ayakta durabiliyor. Günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta zorlanan Collins, artık evinde 24 saat hemşire desteğiyle yaşıyor.

Yaşam koşullarıyla ilgili konuşan müzisyen, ilaçlarını zamanında aldığından emin olmak için yanında sürekli bir hemşire bulundurduğunu ve ona her an destek olan bir asistanı olduğunu belirtti. Tamamen içine kapanmış bir hayat yaşamadığını vurgulayan sanatçı, televizyonda belgeseller izlediğini ve haftada üç gün fizyoterapi aldığını ekledi.

Collins'in sağlık durumu geçmişte çok daha kritik bir noktaya ulaşmıştı. Organ yetmezliği nedeniyle İsviçre'de bir klinikte tedavi gören ve bir dönem ölümle burun buruna gelen sanatçı, bilincini kaybettiği süreçte çocuklarının ona veda ettiği anlatılmıştı. Ancak tedavi sürecinin ardından toparlanarak hayata tutunmayı başardı.

Özel hayatı da oldukça hareketli geçen müzisyenin üç evliliğinden beş çocuğu var. İlk eşi Andrea Bertorelli'den Joely ve Simon, ikinci eşi Jill Tavelman'dan oyuncu kızı Lily Collins ve üçüncü eşi Orianne Cevey'den Nicholas ile Mathew adında çocukları bulunuyor.

Rock'n Roll Hall of Fame töreninde kızı Lily Collins'in de eşlik ettiği gecede çocuklarına seslenen müzisyen, oldukça duygusal anlar yaşamıştı. Çocuklarının hepsinin inanılmaz yetenekli olduğunu söyleyen Collins, "Büyürken hayatlarını biraz zorlaştırmış olabilirim. Onları seviyorum" diyerek onlara olan sevgisini dile getirmiş ve "Sizi ölümüne seviyorum" sözleriyle konuşmasını tamamlamıştı.