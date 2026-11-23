Eğlence

1982 yapımı Görgüsüzler filmi, üzerinden on yıllar geçse de hala izleyiciyi güldürmeyi başarıyor. Gülşen Bubikoğlu, Müjdat Gezen, Perran Kutman, Adile Naşit, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Şemsi İnkaya ve Bülent Kayabaş gibi yıldız isimlerin başrollerini paylaştığı yapımın çekildiği yerler ise sinemaseverlerin gündemine oturdu.

Sınıf atlama hayalleri ve zenginlik tutkusuyla dolu olan filmin sahneleri İstanbul'da çekildi. Özellikle dış mekanlar için dönemin popüler kaçamak noktalarından biri olan Tuzla ve çevresi seçildi. 1980'li yıllarda İstanbulluların hafta sonu nefes almak için gittiği, müstakil evleri, geniş bahçeleri ve sakin sahil dokusuyla bilinen Tuzla, filmde doğal bir plato gibi kullanıldı.

Ancak 44 yıl sonra durum tam tersine dönmüş. Yeşilçam kameralarının kaydettiği o huzurlu sayfiye kasabası, İstanbul'un hızlı kentleşme sürecinde en çok etkilenen bölgelerden biri haline geldi. Eskiden bağ evlerinin ve sessiz sokakların olduğu Tuzla ve Pendik hattı; artık devasa konut projelerinin, modern marinaların, ticaret merkezlerinin ve bitmek bilmeyen bir trafiğin olduğu dev bir yerleşim merkezine dönüştü.

Görgüsüzler sadece bir komedi filmi değil, aynı zamanda 1980'lerin mahalle kültürünü ve henüz betonlaşmamış kıyı şeridini belgeleyen bir arşiv gibi. Filmdeki karelerle bugünü kıyaslayanlar, şehrin yarım asırdan kısa sürede geçirdiği bu baş döndürücü değişim karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

Sizce de eski İstanbul'un o sakin havasıyla şimdiki trafikten kaçış planları arasında uçurum yok mu?