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Eşref Rüya dizisinde Komiser Çiğdem'i canlandıran Büşra Develi, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Celal Şengör'ün kendisi için "O Fransız, Türk değil" dediği hatırlatılan oyuncu, kendi merakı yüzünden yaptırdığı gen testinin sonuçlarını paylaştı.

Develi, test sonucunda şaşırtıcı bir şekilde yüzde 74 Gürcü çıktığını açıkladı ve bu durumun Fransa'ya bayağı uzak olduğunu belirtti. Ailesinin kökenine dair bilgi veren oyuncu, annesinin Trabzonlu, babasının ise Bayburtlu olduğunu söyledi. İzmit'te doğup büyüdüğünü ekleyen Büşra Develi, Bayburt'un da Gürcistan'a yakın bir yer olduğunu hatırlattı.