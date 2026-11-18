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Robert Pattinson, yeni James Bond olarak seçildi. Kırk yaşındaki İngiliz oyuncu, seçimin ardından James Bond'un sinemanın en efsanevi karakterlerinden biri olduğunu ve 007 rolü için kendisine güvenilmesinin yaşayabileceği en büyük onur olduğunu söyledi. Pattinson, seride Bond karakterini canlandıran yedinci aktör olacak.

Filmin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturacak ancak vizyon tarihi henüz belli değil. Amazon MGM Studios, serinin haklarını devraldıktan sonra mayıs ayında oyuncu seçimi sürecinin başladığını duyurmuştu.

Kariyerine 2005 yapımı Harry Potter ve Ateş Kadehi filmindeki Cedric Diggory rolüyle başlayan Pattinson, asıl büyük çıkışını Kristen Stewart ile başrolü paylaştığı beş filmlik Twilight serisiyle yaptı. 2012 yılına kadar 3 milyar dolardan fazla hasılat elde eden bu seri, oyuncuyu dünya çapında bir yıldız haline getirdi. Hatta 2010'da Time dergisinin dünyayı en çok etkileyen 100 kişi listesine girmişti.

Twilight sonrası rotasını bağımsız sinemaya kıran oyuncu; Cosmopolis, Çölün Kraliçesi ve Deniz Feneri gibi yapımlarla farklı bir yön çizdi. Daha sonra Tenet ve 2022 yapımı The Batman ile büyük stüdyolara geri dönerek hayran kitlesini genişletti. Son olarak Christopher Nolan'ın yaz aylarında gösterime giren ve gişe rekorları kıran Odysseia filminde kötü karakter Antinous'u canlandırdı.

Güneybatı Londra'daki Barnes'ta doğan Pattinson'ın oyunculuğa ilgisi, okul yıllarında Barnes Tiyatro Kulübü'ne katılmasıyla başlamış. Neden katıldığına dair verdiği cevap ise oldukça dürüst: Başlangıçta oraya çok güzel kızlar gittiği için gittim.

Batman'den sonra şimdi de Bond'un o jilet gibi takımlarına girecek olması gerçekten merak uyandırıcı. Bakalım 007'nin yeni versiyonu bizi nereye götürecek?