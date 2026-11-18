Yaşam

Salonun en küçük mobilyalarından biri olsa da sehpa, tüm alanın görüntüsünü ciddi şekilde değiştirebilir. Dekorasyonda bir şeyler eksik geliyorsa, doğru seçilmiş birkaç detay fark yaratmaya yetiyor. Buradaki asıl sır, aşırıya kaçmadan, özenli ama çok da 'kurgulanmış' durmayan bir kompozisyon oluşturmakta.

En pratik çözümlerden biri şık bir tepsi kullanmak. Tepsinin içine bir mum, küçük bir vazo veya dekoratif bir obje yerleştirerek organize bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca tepsi, sehpayı yemek için kullanmak istediğinizde veya misafir geldiğinde eşyaları kolayca taşımanıza da olanak tanır.

Kitaplar da dekoratif bir unsur olarak harika çalışıyor. Kapak tasarımı ilgi çekici bir kitabı tepsinin üzerine veya doğrudan sehpanın üstüne yerleştirebilirsiniz. Derinlik ve ilgi çekici bir görüntü yaratmak için kitabın üzerine küçük bir dekoratif obje eklemek mantıklı bir hareket.

Canlılık katmak için küçük bir bitki veya çiçeklerle dolu bir vazo ekleyebilirsiniz. Çok büyük olmasına gerek yok; birkaç dalın olduğu küçük cam bir vazo bile görüntüyü değiştiriyor. Bitki bakımıyla uğraşmak istemeyenler için kurutulmuş çiçekler veya dallar iyi bir alternatif.

Dekorasyonun temel sırlarından biri, tüm objelerin aynı yükseklikte olmaması. Yüksek bir vazoyu, alçak bir mum ve bir kitapla kombinleyerek daha dinamik bir görsel oluşturun. Seçtiğiniz aksesuarların salonun geri kalanıyla renk uyumu içinde olmasına dikkat edin. Her şeyin birebir aynı olması gerekmiyor ancak ortak bir renk paleti olması şık duruyor. Örneğin; toprak tonlarında bir salon için ahşap, seramik, bej ve yeşil detaylar eklenebilir.

Sonuçta bir tepsi, bir kitap ve küçük bir bitkiyle şık bir kompozisyon kurmak mümkün. Önemli olan, kendi tarzınızı yansıtan objeler seçmek ve evin dekorasyonunun öncelikle sizi ifade etmesini sağlamak.

Sizce sehpa üstü kalabalığı mı daha şık yoksa minimalist bir görüntü mü?