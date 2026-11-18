Eğlence

Televizyon tarihine damga vuran dizilerin sadece hikayeleri değil, jenerik müzikleri de unutulmazlar arasına girdi. Yapay zekanın seçtiği en çarpıcı 20 dizi jeneriği listesinde, ilk notasıyla bizi geçmişe götüren melodiler sıralandı.

Listenin 20. sırasından zirveye doğru ilerlediğimizde Medcezir, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Yedi Numara, Bizimkiler, Yılan Hikayesi, Yaprak Dökümü, Sihirli Annem, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Avrupa Yakası, İkinci Bahar, Muhteşem Yüzyıl, Asmalı Konak, Kuzey Güney, Süper Baba, Deli Yürek, Ezel ve Ekmek Teknesi yer alıyor.

Zirvenin hemen altında, ikinci sırayla Kurtlar Vadisi damgasını vururken; listenin bir numarasında Aşk-ı Memnu yer aldı.

Sizin için ilk notası duyulduğunda 'Hadi canım!' dedirten o efsane dizi hangisi?