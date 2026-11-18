Eğlence

Blok3, geçtiğimiz günlerde çok yakın bir arkadaşının nişan törenine katıldı. Törenin en heyecanlı anlarından biri olan kurdele kesimi sırasında, makasın zor kesmesi üzerine ortaya çıkan geleneksel 'makas kesmiyor' esprisi, ünlü rapçinin hamlesiyle farklı bir boyuta taşındı.

Blok3, cebinden çıkardığı deste halindeki 200 TL'lik banknotları peş peşe nişan tepsisine dizmeye başladı. Paralar ardı ardına tepsiye bırakılınca, geniş tepsi kısa sürede tamamen nakit parayla doldu.

O anlarda tepsiyi tutan kişinin yaşadığı şaşkınlık ve davetlilerin gülüşmeleri salonda kahkahalara yol açtı. Ortamdaki neşeli bir sesin "Tamamdır" demesinin ardından nişan kurdelesi neşeyle kesildi.