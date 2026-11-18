Eğlence

Hande Erçel, Dubai'de katıldığı özel davetlerle magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Bir derginin düzenlediği etkinliğe katılan oyuncu, gecede objektiflere yansıyan iddialı pozları ve zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle beyaz elbisesiyle kamera karşısına geçen Erçel, geceden kareleri kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören bu paylaşımlar, hayranlarından tam not alırken beyaz elbisenin zarafeti beğeni yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel, başarılı oyunculuğu ve ekran enerjisiyle geniş bir kitleye hitap eden, aynı zamanda birçok markanın yakın markajında olan bir isim. Dubai seyahati sırasında katıldığı etkinliklerde sadece şıklığıyla değil, tarzıyla da konuşulmayı başardı.

Tüy detayları 'Diva' tartışması başlattı

Oyuncunun Dubai'deki özel bir gece için tercih ettiği siyah elbise, sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Romantik çiçek desenlerini siyahın asil havasıyla birleştiren elbise, boyunca uzanan renkli motiflerle feminen bir görünüm sunuyordu. Ancak tasarımın omuzlardan kollara ve etek ucuna kadar uzanan siyah tüy detayları, takipçileri tarafından oldukça iddialı bulundu. İhtişamlı görünümüne gelen yorumlarda, kıyafetin Bülent Ersoy'un sahne kostümlerine benzetilmesi dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, Erçel'in bu tercihi karşısında esprili yorumlar yaparak "Güzelim kıza Diva'nın sahne kıyafetini giydirmişler" ve "Sibel Can ihtişamı var" gibi ifadeler kullandılar. Hatta bazı takipçileri, elbisenin tüy detayları nedeniyle arkadan bakıldığında Banu Alkan'a benzediğini belirten yorumlar yaptı.

Kort şıklığı ve milyonluk saat detayı

Hande Erçel'in Dubai rotasındaki dikkat çeken anları sadece gece davetleriyle sınırlı kalmadı. Oyuncu, dünyaca ünlü bir saat markasının ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası padel turnuvasına da katıldı. Raketini eline alarak korttaki performansıyla ön plana çıkan 32 yaşındaki Erçel, neşeli halleri ve yüksek enerjisiyle organizasyonun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncunun sportif görüntüsü büyük ilgi gördü.

Kort şıklığının en çok konuşulan detayı ise bileğindeki saat oldu. Erçel'in tercih ettiği ikonik saatin piyasa değerinin 2 milyon 400 bin TL olduğu öğrenildi. Spor tarzını bu milyonluk lüks dokunuşla tamamlayan oyuncunun görüntüleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Memleket merakı ve aile kökenleri

Kariyerindeki başarıları ve lüks tercihleriyle sık sık konuşulan Hande Erçel'in aslen Balıkesir Bandırmalı olduğu belirtiliyor. Oyuncunun Dubai kortlarındaki doğal ve iddialı tarzı, magazin dünyasının en çok takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor.