X kullanıcıları yine formunda: Ünlüler haftanın mizah malzemesi oldu

Eğlence

Ünlüler her hareketleriyle gündemde kalırken, sosyal medya kullanıcıları da onları mizah malzemesi yapmaktan geri durmuyor. 4 Kasım 2026 tarihinde paylaşılan bir postta, Murat Boz'un iki hafta önce Maslak'ta boğulduğu yönünde bir espri yapıldı. Aynı gün bir başka kullanıcı, 'ikonik pasta yapıcam' diye ailecek ıkınmalarına gönderme yapan bir paylaşım yaptı.

5 Kasım 2026'da ise North West, bir kullanıcının paylaşımında Bülent Ersoy'a benzetildi. Yine aynı gün, 'Hürrem'in bebeler' başlıklı bir gönderi de paylaşıldı. Sosyal medyanın bu hızı ve hazırcevaplığı karşısında ünlülerin durumu gerçekten trajikomik.

Sizce haftanın en absürt benzetmesi hangisiydi?