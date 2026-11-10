Cerrahpaşalı Halit geri dönüyor: "Cerrahpaşalılar" filmi geliyor

Eğlence

Kurtlar Vadisi'nin ikonik karakterlerinden Cerrahpaşalı Halit, yıllar sonra yeni bir projeyle karşımıza çıkıyor. Özcan Varaylı'nın başrolünde yer aldığı “Cerrahpaşalılar” filminin çekimleri başladı.

Kadroda sadece Varaylı yok; Atilla Olgaç, Ümit Acar, Erdem Kaynarca, Melih Çardak, Levent Çakır, Sena Gençtürk ve Erhan Çircioğlu da yer alıyor. Filmde güç, sadakat ve ihanet temalarının işlenmesi planlanıyor.

İşin aksiyon kısmı da bayağı ciddi görünüyor. Çatışma ve aksiyon sahneleri için ABD'den özel bir ekip getirildi. Yüksek tempo ve özel efektlerin havada uçuşacağı bir yapım bizi bekliyor.

Bakalım Cerrahpaşalı Halit'in ağırlığı beyazperdede de aynı etkiyi yaratacak mı?