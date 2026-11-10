Müge Anlı'da dramatik son: Hamid sonunda babasını buldu

Eğlence

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, Akdeniz anemisi (Talasemi Majör) hastalığı nedeniyle acil ilik nakline ihtiyaç duyuyordu. Hayatta kalabilmek için öz babasını bulmak isteyen gencin "Ölmek istemiyorum" feryadı hepimizi ekrana kilitlemişti.

Süreç pek de toz pembe ilerlemedi. Canlı yayında babasının adını ancak dava açarsa öğrenebileceğini söyleyen annesi Nihal Beyit ve dayısı, gelen ihbarlar üzerine gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda anne Nihal Beyit tutuklanırken, dayısına adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Araştırmalar ve annenin ifadeleri sonucunda biyolojik babanın Levent Kibrit olduğu ortaya çıktı. Levent Kibrit, oğlu Fahrettin ve eşi Sibel Kibrit ile birlikte Hamid'le birlikte stüdyoya geldi. Daha önce bir evladını kaybettiğini belirten Levent Kibrit, "Allah bize Hamid'i gönderdi" dedi.

Sibel Kibrit ise eşi programa bağlandığı an Hamid'in kim olduğunu anladığını ve onu ailelerinin bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Geçmişte yaşananların kendileri için önemli olmadığını da dile getirdi.

18 yaşındaki Hamid, babasının nüfusuna kaydedilerek Kibrit soyadını aldı. Levent Kibrit, Hamid'in ilaçlarını takip ettiğini ve bundan sonra sağlığı ile mutluluğu için her zaman yanında olacaklarını belirterek yeni başlangıcın sinyalini verdi.

Şu an gerçekten tek odaklanılması gereken şey Hamid'in sağlığı, ailesinin bu tutumu ise gerçekten takdire şayan.