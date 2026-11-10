Derya Pınar Ak yeni projesini seçti

Eğlence

Sultana filmi ve Çirkin dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Derya Pınar Ak, kısa bir mola sonrası yeniden setlere dönüyor. Birçok teklif alan oyuncu, TRT tabii için çekilecek olan “Fenomen (Kırık Ekran)” dizisinin kadrosuna katılmaya karar verdi. Gür Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin okuma provaları başladı, çekimlerin ise 12 Kasım'da başlaması planlanıyor.

Hülya Gezer'in yöneteceği 10 bölümlük projede Derya Pınar Ak, Peri karakterine hayat verecek. Dizinin oyuncu kadrosu ise oldukça kalabalık; Eren Ören, Bahar Şahin, Olgun Toker, Osman Sonant, Tamer Levent, Ece Dizdar, Dinç Daymen, Ozan Uçar, Aleyna Çalışkan, Elif Gülhan, Yiğit Boran Mungan, Ali Coşgun, Berkay Çalışkanoğlu ve Eren Vurdem de ekipte yer alıyor.

Kadroya bakılırsa ekip bayağı güçlü, merakla bekliyoruz.