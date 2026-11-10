Dizi dünyasında rakamlar uçuşta: Bölüm başı 1,5 milyon lira!

Eğlence

Türkiye'deki ulusal kanallarda yayınlanan dizilerin başrol oyuncularının, bölüm başına 1,5 milyon liraya varan ücretler aldığı belirlendi. Televizyon sektöründe prodüksiyon giderlerinin arttığı ve bütçelerin daralarak dizilerin ertelendiği bir dönemde sızan bu rakamlar, yüksek kazançların sürdürülebilirliği konusunu yeniden tartışmaya açtı.

Magazin dünyasına yansıyan son verilere göre, ekranların tanınan yüzleri haftalık dizilerden yüksek gelirler elde etmeye devam ediyor. Listenin en üstünde yer alan Ozan Akbaba ve Uraz Kaygılaroğlu'nun, oynadıkları projelerden bölüm başına 1 milyon 500 bin Türk Lirası kazandığı belirlendi. İddia edilen güncel ücret tablosuna göre, birçok ünlü ismin haftalık kazancı milyonluk eşiğin üzerinde seyrediyor.

Bu astronomik rakamlar gündem olurken, Burcu Biricik'in sektörün iç yüzüne dair daha önce yaptığı açıklamalar tekrar hatırlandı. Biricik, sektördeki milyonluk kazançların genele yayılmadığını savunarak, bu düzeyde kazanan yalnızca üç veya beş kişi olduğunu, geri kalan tüm çalışanların ise geçim derdiyle uğraştığını ifade etmişti.

Sadece oyuncu ücretleri değil; ulaşım, dekor ve teknik ekip giderlerinin katlanması kanalların bütçelerini doğrudan zorluyor. Reklam gelirlerinin bu maliyetleri karşılamakta yetersiz kalmasıyla birlikte, başrollere ödenen milyonluk bedeller sektör için ciddi bir kriz yaratıyor.

Şimdi soralım: Bir bölüm için 1,5 milyon lira sizce hak edilen bir rakam mı yoksa sektörde balonlar patlamak üzere mi?