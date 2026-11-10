Ebru Gündeş'in kolunda resmen ev taşıyor

Eğlence

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarıyla lüks tarzını konuşturdu. Sanatçının kolundaki dünyaca ünlü markaya ait saatin değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu iddia ediliyor. Sadece saatle kalmayan Gündeş'in kombinindeki yeşil kazağın fiyatının ise 100 bin TL civarında olduğu öne sürüldü.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken 51 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda 10 milyon TL'ye yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Estetik operasyonlardan lüks takılara kadar her detayıyla konuşulmaya devam eden Ebru Gündeş, resmen üzerinde küçük bir servet taşıyor.

Sizce bu kadar yüksek fiyatlı parçalar gerçekten stilin bir parçası mı yoksa sadece gösteriş mi?