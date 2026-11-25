Eğlence

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, Mardin'deki çekimlerden New York'a uçup 54. Uluslararası Emmy Ödülleri Galası'nın kırmızı halısında boy gösterdi. AyNa yapım imzalı dizi, gecede "Best Telenovela" kategorisinde ödül için yarıştı.

Türkiye'yi uluslararası platformda temsil eden ekibe, oyuncuların yanı sıra yapımcı Lale Eren, senarist Gülizar Irmak ve yönetmen Ahmet Katıksız da eşlik etti. Dizide Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, ilk kez Emmy'e katılmanın kendisi için onur verici olduğunu ve sonucun ne olduğundan bağımsız olarak bu atmosferin içinde yer almanın çok iyi hissettirdiğini söyledi.

Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba ise New York'un havasını solumanın harika olduğunu belirterek ödülle dönme temennisini paylaştı. Ancak gecenin sonunda ödülü kazanan yapım, Ay Yapım imzalı "Leyla: Hayat, Aşk, Adalet" dizisi oldu.