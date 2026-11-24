Eğlence

Oyuncu Emre Kınay, kızı Duru için sosyal medya üzerinden oldukça derin ve duygusal bir paylaşım yaptı. 23 Kasım 2004 tarihini hayatının dönüm noktası olarak tanımlayan Kınay, kızı için her şeyi sorgulamadan feda edebileceğini belirtti. Mücadele etme gücünü aldığı tek kaynağın kızı olduğunu söyleyen oyuncu, sevgisini sadece kelimelerle anlatmanın yetersiz kaldığını ifade etti. Kınay, kızı için yapmayacağı hiçbir şey olmadığını ve onun mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Duru'nun hayatı boyunca iyi insanlarla karşılaşmasını ve çok mutlu olmasını dileyen Emre Kınay, kızının varlığı sayesinde dünyada nefes almaya ve dayanmaya devam ettiğini ekledi. Kınay ayrıca, bu yaşa kadar kızından hiç üzülmediğini belirterek memnuniyetini dile getirdi ve doğum gününü kutladı.

Sahne tozunu yutan ve kameralara yakalanan çocuklar

Sektörde çocuklarını gözlerden uzak tutanlar olduğu kadar, onları sanatıyla buluşturan isimler de var. Şarkıcı Kıraç, Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserde "Kökler" projesini anlattı. Geçmişi anımsattıkları ancak nostalji yapmadıkları, sevilen şarkıları onurlandırdıkları bu özel gecede Kıraç, büyük bir sürpriza imza attı. Kanal D’de yayınlanan "Haysiyet" dizisinin müziklerini üstlenen sanatçı, dizide yer alan "Vazgeçilmezsin" şarkısını kızı Iraz'ın seslendirdiğini açıkladı. Gece boyunca Kıraç, kızı Iraz ve enstrümanıyla eşlik eden oğlu Çağrı ile aynı sahneyi paylaştı.

Rock yıldızı Teoman ise kızı Zeyno ile birlikte Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi. Ayşe Kaya ile evliliğinden olan 13 yaşındaki Zeyno ile gezen Teoman, konser takvimi hakkında da bilgi verdi. Aralık ayında kısa bir ara vereceğini, ocakta konserlerine devam edeceğini belirten sanatçı, Ramazan ayında tekrar ara vereceğini söyledi. Teoman, 2027 sonrası programının çok yoğun olacağını, yurt dışı konserlerinin yanı sıra Anadolu'daki hayranlarını da mutlu etmek için Anadolu konserlerine önem verdiğini dile getirdi.

Aile pozları ve sosyal medya kutlamaları

Şarkıcı Işın Karaca, Manisa'nın Gördes ilçesinde hayranlarıyla buluştuğu konserde yaklaşık iki saat 15 dakika boyunca sahne aldı. Karaca'ya bu gecede eşi Can Yapıcıoğlu ve 15 yaşındaki kızı Mia Karaca destek verdi. Konser sonrası üçlüden oluşan aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Karaca'nın kızı Mia'nın geçirdiği değişim dikkat çekti.

Torun sahibi olmanın sevincini yaşayan türkücü Ceylan, 51 yaşında anneanne oldu. Erhan Bozkurt ile evliliğinden olan kızı Melodi Bozkurt'un, Ozan Özgül ile 2022'de evlenip geçtiğimiz yıl dünyaya getirdiği oğlu Lucas Karel bir yaşına bastı. Ceylan, torununun doğum gününü sosyal medyada paylaştığı notla kutladı.

Doğum gününü üç oğluyla geçiren Gülben Ergen, 35 yıldır her özel gününde çalıştığını ancak ilk kez doğum günü sabahı çalışmak zorunda kalmadan uyandığını belirtti. Oyuncu Ceyda Düvenci de Bülent Şakrak ile evliliğinden olan oğlu Ali'nin 9. yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı. Düvenci, oğluyla olan karelerini paylaşırken son nefesine kadar o günü mutlulukla hatırlayacağını ve her zaman oğlunun baktığı yerde olacağını yazdı.

Yeni yaşlar ve özel anlar

Ozan Doğulu ve Ece Yosmaoğlu'nun büyük kızı Arya 18 yaşına girdi. Aile arasında sade bir kutlama yapan Doğulu, paylaştığı fotoğrafların altına kızına seslenen kısa bir not düştü. Yeşilçam oyuncusu Itır Esen, Yavuz Turgul ile 2006 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı; çiftin Nisan ve Ahmet adında iki çocuğu var. Esen, kızı Nisan'ın 44. yaşını kutladı. Esen, kızını kucağına aldığı anki heyecanının hala devam ettiğini belirtti.

Mengüç ise eşi Funda Mengüç ile kızıyla pozlarını paylaşarak, 1 Nisan'da doğan kızının doğayı seven ve merhametli bir yapısı olduğunu söyledi. Yaşadığı sürece kızının arkasında bir dağ gibi duracağını ifade etti. Son olarak, 2024 yılında Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz'in, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlu Fikret Hakan bir yaşına bastı. Pınar Deniz, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Sizce ünlülerin çocuklarını böyle paylaşması mı daha doğru, yoksa tamamen gizlemesi mi?