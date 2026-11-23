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İbrahim Tatlıses, yıllar önce rol aldığı filmlerin dijital platformlarda kendisine sorulmadan yayınlandığı gerekçesiyle İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Sanatçı, filmlerinin rızası dışında yayınlanmasını hukuksuz bularak izinsiz yayınların durdurulmasını ve gerçek hak sahibinin tespit edilmesini istiyor.

Tatlıses'in dilekçesindeki en can alıcı nokta ise tarihler. Sanatçı, icracı sanatçılara 2001'de tanınan hakların, filmlerin çekildiği dönemde henüz mevcut olmadığını savunuyor. Olmayan hakların yapım şirketlerine veya üçüncü kişilere devredilemeyeceğini belirten Tatlıses, kendisinin de bu hakları devretmediğini vurguluyor. Sanatçı ayrıca elde edilen kâr kapsamında 10 bin TL'lik bir alacak davası da açtı.

Mahkeme davayı kabul etti ve duruşmanın önümüzdeki günlerde görüleceği bildirildi; ancak henüz net bir tarih paylaşılmadı. Dosyada hangi filmlerin olduğu ya da hangi yapım şirketlerinin hedefte olduğu ise henüz belli değil.

Bu durum, aslında bize çok tanıdık bir senaryoyu hatırlatıyor. Ajda Pekkan da benzer bir gerekçeyle, 61 yıllık kariyerindeki 373 şarkının YouTube, Spotify ve Apple Music gibi platformlarda izinsiz yayınlandığı için dört plak şirketine dava açmıştı. O davada mahkeme, 2001 öncesi imzalanan belgelerin dijital yayın izni anlamına gelmediğine karar vermişti. Tatlıses'in de aynı hukuki zemine dayanması, eski kayıtları dijitalde dolaşan diğer yıldızlar için de bir emsal oluşturabilir.

Bakalım dijital dünya, eski toprakların hakları karşısında nasıl bir tavır alacak?